Житель Прикамья обвинил жену в побоях

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Житель Нытвы решил устроить своей жене, с которой был в ссоре, «веселую жизнь». Он обратился в полицию с заявлением о побоях, сообщив при этом, что его избила собственная супруга.

Как сообщили в Пермской краевой прокуратуре, проверка, проведенная по заявлению, избиение не подтвердила. А затем мужчина признался, что специально сообщил ложные сведения.

Нытвенец был признан судом виновным в ложном доносе. Его приговорили к 400 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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