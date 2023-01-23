Житель Прикамья обвинил жену в побоях

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Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
Житель Нытвы решил устроить своей жене, с которой был в ссоре, «веселую жизнь». Он обратился в полицию с заявлением о побоях, сообщив при этом, что его избила собственная супруга.
Как сообщили в Пермской краевой прокуратуре, проверка, проведенная по заявлению, избиение не подтвердила. А затем мужчина признался, что специально сообщил ложные сведения.
Нытвенец был признан судом виновным в ложном доносе. Его приговорили к 400 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
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