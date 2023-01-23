Пермяки в 2022 году накопили почти 800 млн рублей в Сбере по программам НСЖ

Фото: Сбер

В 2022 году СберСтрахование жизни осуществила клиентам из Пермского края 1,2 тыс. выплат на общую сумму 796 млн рублей по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ).По сравнению с прошлым годом объём выплат увеличился в 8 раз.

Самая крупная выплата в регионе— 2,4 млн рублей. Эту сумму клиент отложил за 5 лет. В среднем с помощью договоров накопительного страхования жизни, завершившихся в 2022 году, жители Пермского края сформировали капитал в размере 630 тыс. рублей.

В 80% случаев накопления с НСЖ предпочитали формировать женщины. Этот инструмент для достижения финансовой цели к 2022 году чаще выбирали пермские иксы (55%) и бумеры (28%). Большинство клиентов откладывали с НСЖ в течение 5 лет.

НСЖ позволяет к определённому сроку накопить необходимую сумму на различные цели: покупку жилья, оплату высшего образования ребёнка или открытие своего дела. Делать взносы можно единовременно или регулярно. Жизнь и здоровье клиента будут застрахованы в течение всего срока действия договора. Если наступит неблагоприятное событие, компания осуществит страховую выплату или продолжит делать регулярные взносы за клиента(в зависимости от условий выбранной программы).

СберСтрахование жизни занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. На начало 2023 года в компании действовало больше 500 тыс. договоров НСЖ. Договоры НСЖ можно оформить в любом отделении Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную PewResearchCenter: бумеры (1946–1964); поколение Х (1965–1980); поколение Y, или миллениалы (1981–1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время).