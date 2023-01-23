В Прикамье муж спас жену от гибели в огне

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В ночь на 23 января загорелся частный дом в поселке Менделеево Карагайского муниципального округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 00:59. К месту пожара выехали 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Оказалось, что вспыхнули надворные постройки, кровля и стены.

В момент ЧП в доме находились супруги. До прибытия пожарных муж смог спасти жену из огня благодаря правильным действиям при обнаружении пожара.

Огонь удалось потушить в 01:50. Он охватил площадь в 96 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительны данным, к пожару могли привести нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Сейчас проводятся проверки.

В МЧС напоминают, что при пожаре нужно звонить на «01» или «101».

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