В центре Перми загорелся салон красоты

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Перми 23 января произошел пожар по улице Революции. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о ЧП поступило в 11:21. Оказалось, что загорелся салон красоты, расположенный на первом этаже жилого дома. В тушении принимали участие 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

Площадь пожара составила примерно 5 метров квадратных. Полностью потушить его удалось в 11:30. До прибытия пожарных из салона красоты вышел один человек. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас по факту случившегося проводятся проверки. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре звонить на «01» или «101».

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