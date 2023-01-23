В центре Перми загорелся салон красоты

Фото: Андрей СТЕПАНОВ
В Перми 23 января произошел пожар по улице Революции. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о ЧП поступило в 11:21. Оказалось, что загорелся салон красоты, расположенный на первом этаже жилого дома. В тушении принимали участие 19 человек личного состава и 5 единиц техники.
Площадь пожара составила примерно 5 метров квадратных. Полностью потушить его удалось в 11:30. До прибытия пожарных из салона красоты вышел один человек. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас по факту случившегося проводятся проверки. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Сотрудники МЧС напоминают, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре звонить на «01» или «101».
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