В трех районах Перми без воды останутся жилые дома, школа и торговый центр

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На этой неделе в трех районах Перми отключат холодное водоснабжение. Об этом предупредили в компании «Новогор-Прикамье». Причиной станут аварийно-восстановительные и плановые работы.
В этот раз под отключения попадут не только жилые дома, но и школа, ТРЦ, БЦ и гостиница.
С 10:00 24 января до 10:00 25 января воды не будет по следующим адресам:
- ул. Сибирская, 9 (гостиница «Центральная»);
- ул. Советская, 33 (Средняя общеобразовательная школа №2), 40.
С 10:00 26 января до 10:00 27 января отключение ожидается по адресам:
- ул. Ивана Франко, 52;
- ул. Целинная, 21, 40.
С 09:00 до 19:00 27 января без воды останутся дома по адресам:
- ул. Ленина, 88 (торгово-развлекаательный центр «Облака»), 88а, 90, 92 (бизнес-центр «Славяновский Plaza»).
Также с 10:00 27 января до 10:00 28 января воды не будет по адресам:
25 Октября, 22а, 22б, 24;
- ул. Екатерининская, 30, 32, 32а, 33, 44, 48, 52, 53а, 62, 62в, 64;
- ул. Луначарского, 24;
- ул. Максима Горького, 27, 34, 36;
- ул. Николая Островского, 20, 21;
- ул. Пермская, 22, 30, 46;
- ул. Сибирская, 10, 12, 14, 16.
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