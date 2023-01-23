В Прикамье мужчина развел по телефону друга-бизнесмена на 520 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В Гайанах осудили жителя Набережных Челнов Республики Татарстан, который обманным путем заставил друга перевести ему крупную сумму. Злоумышленника признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Летом 2021 года 34-летний мужчина позвонил знакомому и пообещал, что купит ему гидороманипуляторную установку для переоборудования автомобиля КамАЗ. Для этого бизнесмен перевел товарищу 520 тысяч рублей, однако тот своего обещания не выполнил. Злоумышленник присвоил деньги себе и распорядился ими по своему усмотрению.
В результате суд приговорил мошенника к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом. Его также обязали возместить материальный ущерб.
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