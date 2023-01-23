ВТБ: средний чек ипотеки в Прикамье за год вырос на 20%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Средний чек одной сделки на конец года составил 3,2 млн рублей, увеличившись на 20% по отношению к началу января.

Значимым драйвером продаж стали льготные госпрограммы, общий объем выдач по которым превысил 5,3 млрд рублей. По «Ипотеке с господдержкой» ВТБ предоставил заемщикам региона 2,8 млрд рублей. Свыше 600 пермяков воспользовались в банке «Семейной ипотекой», оформив по этой программе жилищные кредиты на сумму 2,5 млрд рублей. Самым активным периодом в ипотечном кредитовании стал март – за этот месяц клиенты ВТБ в Пермском крае получили жилищные кредиты на общую сумму около 1,5 млрд рублей. В декабре продажи ипотеки также приблизились к этой отметке, при этом по сравнению с ноябрем в последний месяц года объем выдачи жилищных кредитов вырос на 26%.

«Поддержка рынка за счет госпрограмм привела в том числе к росту популярности новостроек. С января прошлого года доля сделок со строящимся жильем выросла на 8 процентных пунктов - сейчас на новостройки приходится около половины нашего объема продаж. Около 44% составляют сделки с готовыми объектами, оставшаяся часть – рефинансирование ранее взятых кредитов, - сообщил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. – Мы рассчитываем, что в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты – прежде всего, за счет модернизации госпрограмм, а также дальнейшей цифровизации всего процесса приобретения недвижимости. Уже сейчас наши сервисы позволяют приобрести интересующий объект в любом регионе полностью удаленно. К 2025 году ВТБ планирует более чем в 2,5 раза нарастить долю онлайн-сделок по ипотеке и выдавать полностью дистанционно каждый второй жилищный кредит».

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки совокупно выдали более 4,8 трлн рублей по ипотечным кредитам. Это второй результат в истории рынка, за исключением 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 трлн рублей.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)