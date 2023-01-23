В Перми Центр баскетбола на Разгуляе появится в 2025 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми приступили к разработке проектно-сметной документации строительства Центра баскетбола. Новый спортивный объект появится в микрорайоне Разгуляй по улице Клименко, 28. Об этом сообщает Business class со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Строительство Центра баскетбола будет выполнено в рамках государственно-частного партнерства. В августе прошлого года власти заключили соответствующие соглашение с ООО НПО «Аэросфера». Возвести Центр баскетбола планируется за счет средств инвестора — более 150 млн рублей. Его намерены открыть до конца 2025 года.

Площадь здания Центра баскетбола будет более 2 тысяч квадратных метров. Один спортивный зал рассчитан на 250 мест, а два других — на 50. Будет шесть баскетбольных колец. Также появятся тренажерный зал и медпункт.

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