Фото: Волейбольный клуб «Университет» (Барнаул) / ВКонтакте.

В предпоследнем туре регулярного чемпионате России по волейболу среди команд высшей лиги сезона 2022-2023 пермская «Кама» провела матчи в Барнауле.

В первом матче «Кама» проиграла местному «Университету» со счетом 0:3 (19:25, 23:25, 23:25), в повторном поединке пермяки взяли реванш – 3:1 (21:25, 25:19, 25:21, 28:26).

По окончании второго матча главный тренер ВК «Кама» Владимир Викулов в комментарии клубной пресс-службе отметил, что для его подопечных он прошел очень нервно.

«Как начали матч нервно, так нервно его и закончили. Парни молодцы, успокоились и, можно сказать, контролировали свои действия, чтобы не допускать вчерашних ошибок. Особенно хочется отметить четвертую партию, которую вырвали в концовке, что с нами случается редко. Надеюсь, этот позитивный опыт отложится у нас в памяти, и в дальнейшем мы будем более характерно проводить концовки сетов и игр», - пояснил Владимир Викулов.

В последнем туре регулярного розыгрыша группы «Восток» пермская «Кама» на домашней площадке 28 и 29 января примет «Магнитку» из Магнитогорска (0+). В турнирном положении эти матчи для пермяков уже практически ничего не решат – в зональном турнире они останутся на предпоследнем месте. У «Магнитки» же есть шанс подняться на третью позицию.

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