«Молот» одержал победу в первом домашнем матче этого года

Фото: хоккейный клуб «Молот»

Хоккейный клуб «Молот» начал домашнюю серию игр с победы. В рамках чемпионата ВХЛ пермяки одолели «Ижсталь».

В матче в составе «Молота» отличились Никита Кирьянов, Константин Пархоменко и Алексей Шубин. Итоговый счет составил 3:1.

«Ребята — молодцы, настроились на борьбу, проявили характер. Удалось повести в счете. В третьем периоде повели 3:0. Обидно, что на последней минуте пропустили гол. Домашняя серия продолжается», — подвел итоги встречи главный тренер «Молота» Сергей Бердников.

Следущий матч на домашнем льду пермяки проведут 24 января. Соперником станет «Нефтяник» из Альметьевска.

Отметим, что борьба за выход в плей-офф вступила в решающую стадию. Сейчас «Молот» располагается на 9 строчке турнирной таблицы. До зоны плей-офф не хватает 3 очков.

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