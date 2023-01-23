В Пермском крае на этой неделе потеплеет до 0 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале этой недели сохранится морозная погода, а после придет резкое потепление. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 23 января, дневная температура составит -5…-10 градусов. Во вторник будет немного холоднее. Ночью в отдельных районах температура может опуститься до -20 градусов. Днем будет -7…-12. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду.

В среду, 25 января, облачно, местами небольшой снег. Ночью -7…-12 градусов, а днем -5…-10. Ветер юго-западный 3-8 м/с. В четверг ожидаются снег и метель. Ночью -3…-8 градусов, днем до -5. При этом температура может повыситься до 0 градусов. Ветер будет сильный с порывами до 15 метров в секунду. В пятницу погодные условия существенно не изменятся.

По предварительным прогнозам, в выходные ожидается небольшое похолодание до -8…-13 градусов. Может пройти небольшой снег.

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