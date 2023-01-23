Фото: Яндекс Карты.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» 23 января 2023 года около 08:00 первое ДТП в Перми зафиксировано на бул. Гагарина придвижении от Южной дамбы перед перекрестком с ул. Старцева. На движение транспорта это происшествие пока не сказывается.

Затруднения в движения в 5-6 балов есть:

- на ул. Фокинской от ул. Стольникова до ул. Мостовой;

- на ул. Мостовой от ул. Фокинской до ул. Соликамской;

- на ул. Гашкова от ул. И.Франко до ул. Соликамской;

- на бул. Гагагрина перед перекрестком с ул. Ушинского со стороны Средней дамбы;

- на ул. Г. Хасана от ул. Чкалова до ТК «Чкаловский»;

- на ул. Стахановской от ул. Нытвенской до Стахановского кольца;

- на ул. Локомотивной а районе ДКЖ.

- на кольце Соснового бора.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 2 балла.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС плотное движжение транспорта.

Дорогие пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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