В Перми муниципальный дом на улице Чайковского, 11 построен до 5 этажа

Фото: t.me/demkin_an

Мэр Перми в своем telegram-канале поделился новостями со стройплощадки муниципального дома на улице Чайковского, 11. Стройка идет уже на уровне 5 этажа. Выполнено устройство монолитного перекрытия, идет устройство каркаса здания: монтаж колонн, шахт лифтов, лестничных маршей. Также ведется кладка наружных стен и перегородок, монтаж оконных блоков.

Это будет 10-этажный дом на 249 квартир самой разной планировки и метража. Строительство дома завершится в 2023 году.

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