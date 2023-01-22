Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 января 2023 15:26

В Перми муниципальный дом на улице Чайковского, 11 построен до 5 этажа

Это будет 10-этажный дом на 249 квартир
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: t.me/demkin_an

Фото: t.me/demkin_an

Мэр Перми в своем telegram-канале поделился новостями со стройплощадки муниципального дома на улице Чайковского, 11. Стройка идет уже на уровне 5 этажа. Выполнено устройство монолитного перекрытия, идет устройство каркаса здания: монтаж колонн, шахт лифтов, лестничных маршей. Также ведется кладка наружных стен и перегородок, монтаж оконных блоков.

Это будет 10-этажный дом на 249 квартир самой разной планировки и метража. Строительство дома завершится в 2023 году.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65