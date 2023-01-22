В Пермском крае пропал мужчина с особой приметой

Сергей Рочев. Фото: «Регион 59»/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили в розыск 46-летнего Сергея Рочева. Вечером 21 января он ушел из дома по улице Пятилетки,75 в Березниках и пропал.

Приметы

Рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, темные волосы. Был одет в черную куртку, черную шапку, брюки, кроссовки. Также волонтеры сообщили, что у Сергея есть особая примета - он сутулится.

Всех, кому известно местонахождение Сергея Рогачева, просят сообщить по телефонам:02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-963-014-14-13 - инфорг Екатерина.

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