Ежедневно с 22 января по 1 февраля пермяки смогут наблюдать в небе МКС

Фото: Пермский планетарий
В Пермском планетарии сообщили, что с сегодняшнего дня и до 1 февраля пермяки смогут увидеть в небе Международную космическую станцию. Публикуем время и направление, где она появится.
- 22 января в 19:26 – начинается серия видимости МКС в Перми;
- 23 января в 18:39 (восход МКС на юго-западе);
- 24 января в 19:26 (юго-запад);
- 25 января в 18:37 (юго-запад);
- 26 января в 19:24 (юго-запад);
- 27 января в 18:37 (юго-запад);
- 28 января в 19:24 (запад);
- 29 января в 18:36 (юго-запад);
- 30 января в 19:24 (запад);
- 1 февраля в 19:23 (запад).
- Указано точное время видимости в Перми, если орбита МКС существенно не изменится, - объяснили в планетарии.
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