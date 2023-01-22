Ежедневно с 22 января по 1 февраля пермяки смогут наблюдать в небе МКС

Фото: Пермский планетарий

В Пермском планетарии сообщили, что с сегодняшнего дня и до 1 февраля пермяки смогут увидеть в небе Международную космическую станцию. Публикуем время и направление, где она появится.

- 22 января в 19:26 – начинается серия видимости МКС в Перми;

- 23 января в 18:39 (восход МКС на юго-западе);

- 24 января в 19:26 (юго-запад);

- 25 января в 18:37 (юго-запад);

- 26 января в 19:24 (юго-запад);

- 27 января в 18:37 (юго-запад);

- 28 января в 19:24 (запад);

- 29 января в 18:36 (юго-запад);

- 30 января в 19:24 (запад);

- 1 февраля в 19:23 (запад).

- Указано точное время видимости в Перми, если орбита МКС существенно не изменится, - объяснили в планетарии.

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