Росимущество требует выселить иностранную компанию с Пермского порохового завода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росимущество потребовало освободить арендуемые площади Пермского порохового завода компанию с иностранным участием «Соленис Технолоджис МСП». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», с соответствующим требованием федеральный орган обратился в суд.

Заявление поступило в арбитражный суд Пермского края 30 декабря 2022 года. Росимущество считает, что иностранная компания занимает помещения незаконно - договор капитализированной арендной платы, подписанный «Соленис Технолоджис МСП» и ППЗ, не прошел госрегистрацию и считается не заключенным.

«Соленис Технолоджис МСП» арендует у завода помещения с 1995 года и занимается производством порошкообразных реагентов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака».

Исковое заявление Росимущества рассмотрят 25 января.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65.