23 января часть Кировского района Перми останется без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Кировского района на своей официальной странице ВКонтакте сообщает о плановом отключении электричества в понедельник, 23 января, с 08.00 до 18.00. На электросетях будут проводить ремонтные работы. Без света останутся жители домов по адресам:
- улица Черноярская, 1-15;
- улица Чебоксарская, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
- улица Ильменская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
- улица Победы, 17,18,19,20;
- улица Новоржевская, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 39, 41, 43;
- улица Миргородская, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
- Купянский переулок, кад.№ 4, 12, 17.
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