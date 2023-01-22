23 января часть Кировского района Перми останется без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Кировского района на своей официальной странице ВКонтакте сообщает о плановом отключении электричества в понедельник, 23 января, с 08.00 до 18.00. На электросетях будут проводить ремонтные работы. Без света останутся жители домов по адресам:

- улица Черноярская, 1-15;

- улица Чебоксарская, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

- улица Ильменская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

- улица Победы, 17,18,19,20;

- улица Новоржевская, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 39, 41, 43;

- улица Миргородская, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

- Купянский переулок, кад.№ 4, 12, 17.

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