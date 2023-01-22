В Прикамье из-за непотушенной сигареты погибла женщина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 21 января на улице Энгельса в Добрянке загорелась квартира на четвертом этаже девятиэтажки. До приезда пожарных 15 жителей самостоятельной вышли на улицу, при этом неравнодушные соседи из квартиры, в которой произошел пожар, спасли мужчину средних лет.

- В тушение было задействовано 19 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники. Приблизительная площадь пожара составила 2 метра квадратных. К сожалению, погибла женщина. Предварительна причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

115-я пожарно-спасательная часть (г. Добрянка). Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Сотрудники МЧС напоминают жителям Прикамья быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, и соблюдать требования пожарной безопасности.

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