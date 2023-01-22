Пермская прокуратура взяла на контроль вывоз снега с парковок для инвалидов

Фото: Анастасия Гилёва/ВКонтакте

20 января руководитель Пермской краевой организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева опубликовала на своей странице ВКонтакте фотографии с огромными кучами снега на спецместах, предназначенных для парковки инвалидов и лиц их перевозящих, на участке дороги по улице Малышева от Макима Горького до Николая Островского.

В своем посте она отметила главу Перми и прокуратуру Прикамья. Реакция на публикацию не заставила себя долго ждать. Сотрудники прокуратуры Свердловского района Перми провели проверку и установили бездействие органа местного самоуправления в части организации работ по очистке спецобъекта от снега и наледи.

- По итогам проверки прокурором исполняющему обязанности главы районной администрации внесено представление. Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений, - сообщается на сайте надзорного ведомства.

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