В Пермском крае окончены поиски пропавших школьниц

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Найдены, живы! Благодарим за помощь в поисках. Просьба снять репосты,- написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о пропавших школьницах.

Напомним, днем 21 января две девочки - 11 и 13 лет - вышли из дома в Верещагино и бесследно исчезли. Поздним вечером волонтеры опубликовали на них ориентировки, и около часа ночи девочек нашли сотрудники полиции. Где пропадали школьницы, пока не сообщается.

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