Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 января 2023 4:08

В Пермском крае окончены поиски пропавших школьниц

Их нашли полицейские
Виктор Правдин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Найдены, живы! Благодарим за помощь в поисках. Просьба снять репосты,- написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о пропавших школьницах.

Напомним, днем 21 января две девочки - 11 и 13 лет - вышли из дома в Верещагино и бесследно исчезли. Поздним вечером волонтеры опубликовали на них ориентировки, и около часа ночи девочек нашли сотрудники полиции. Где пропадали школьницы, пока не сообщается.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65