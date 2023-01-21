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НовостиПроисшествия21 января 2023 16:17

В Пермском крае может затопить населенный пункт из-за аварийной ситуации на плотине

Происходит неконтролируемый сброс воды
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

В селе Ашап Ординского округа возникла аварийная ситуация на плотине, устроенной на местном пруду. На гидротехническом сооружении открылся нижний выброс, из-за чего происходит неконтролируемый сброс воды из пруда

Как сообщили в прокуратуре Ординского района, состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В селе был введен режим повышенной готовности.

- Несмотря на повышение уровня воды в реке Большой Ашап и образовавшегося затора из льдин, угроза затопления территории отсутствует, - отметили в прокуратуре Пермского края. - Для предотвращения возможных последствий аварии в селе Ашап организовано круглосуточное дежурство и работа спецтехники по разбору заторов.

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