«Кракен» до Прикамья не добрался

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 154 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре. Из них 74 случая, или 48 процентов от числа вновь заболевших, - в Перми. Всего в Прикамье выявлено 457213 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев заболевания Пермский край занимает 10 место по стране и третье по Приволжскому округу.

При этом ни одного случая «кракена» в Прикамье не выявлено. За последние три месяца у всех заболевших идентифицируется вариант «омикрон».

За неделю в лабораториях региона проводили в среднем 5,2 тысячи исследований в день.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Прикамье достаточно тест-систем, исследования доступны для всех людей, которым полагается тестирование.

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