Пермяк из ревности пытался зарезать гостя сразу двумя ножами

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

45-летний житель Перми, отправившись в магазин за спиртным, рядом с торговой точкой познакомился с мужчиной и позвал его к себе домой. Там новые друзья начали выпивать вместе с сожительницей хозяина квартиры. А поскольку при наличии достаточного количества водки ни одна женщина не может оказаться некрасивой, вокруг дамы разгорелись страсти.

Приревновав подругу к гостю, хозяин квартир схватил сразу два кухонных ножа и оба воткнул в тело нового приятеля.

- С полученными травмами потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную помощь, - сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю. – А в отношении 45-летнего мужчины было возбуждено уголовное дел по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Уголовное дело направлено в суд.