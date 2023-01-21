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НовостиПроисшествия21 января 2023 8:41

В Прикамье загорелся припаркованный автомобиль

Из людей никто не пострадал
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

Утром в воскресенье, 21 января, в Чайковском загорелся легковой автомобиль, припаркованный на улице Камской. К месту возгорания сразу выехали 2 пожарных машины и 11 человек из 47-й пожарно-спасательной части и 11-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Пожар был потушен в течение нескольких минут.

- Погибших и пострадавших не было, - сообщили в ГУК МЧС. - Предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

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