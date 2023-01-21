В Перми Татьянам дадут 50-процентную скидку на билет

Фото: Пермский краеведческий музей

25 января в Пермском краеведческом музее, в гостиной Дома Мешкова состоится концерт «Татьянин день» (0+), приуроченный ко Дню российского студенчества.

Выступят артисты Театра оперы и балета им. П.И Чайковского, Пермского губернского оркестра и Пермской краевой филармонии.

Прозвучат арии и дуэты из известных мюзиклов и оперетт: «Сильва», «Холопка», «Принцесса цирка», «Вольный ветер», «Баядера», «Призрак оперы», «Хелло, Долли», «Моя прекрасная леди».

Дом Мешкова, ул. Монастырская, 11.

Начало концерта в 19:00.

Билеты: 300 рублей. Всем Татьянам скидка 50 процентов, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.