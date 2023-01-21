В Пермском крае спасли двух жителей Нижнего Тагила, отправившихся в путь на снегоходе

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Фото: Юлия Лоза
- Спасибо за то, что у нас в стране есть такие люди, которые, жертвуя собой, спасают жизни других людей! – эти слова благодарности прикамским спасателям высказали двое жителей Нижнего Тагила.
Мужчины отправились в путь в Пермский край на снегоходе. Выехали они еще засветло, но не рассчитали количество бензина. И застряли где-то на территории Горнозаводского городского округа.
К этому времени уже стемнело. Тагильцы позвонили по телефону 112. На их поиски выехали спасатели Горнозаводского и Чусовского округов, а также сотрудники полиции.
- Совместными усилиями люди были найдены. Никто не пострадал, все живы здоровы, - сообщили «КП»-Пермь» в краевой службе спасения.
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