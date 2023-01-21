В Пермском крае спасли двух жителей Нижнего Тагила, отправившихся в путь на снегоходе

. Фото: Юлия Лоза

- Спасибо за то, что у нас в стране есть такие люди, которые, жертвуя собой, спасают жизни других людей! – эти слова благодарности прикамским спасателям высказали двое жителей Нижнего Тагила.

Мужчины отправились в путь в Пермский край на снегоходе. Выехали они еще засветло, но не рассчитали количество бензина. И застряли где-то на территории Горнозаводского городского округа.

К этому времени уже стемнело. Тагильцы позвонили по телефону 112. На их поиски выехали спасатели Горнозаводского и Чусовского округов, а также сотрудники полиции.

- Совместными усилиями люди были найдены. Никто не пострадал, все живы здоровы, - сообщили «КП»-Пермь» в краевой службе спасения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65