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НовостиПроисшествия21 января 2023 7:35

В Пермском крае спасли двух жителей Нижнего Тагила, отправившихся в путь на снегоходе

Их обнаружили в Горнозаводском округе
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Юлия Лоза

- Спасибо за то, что у нас в стране есть такие люди, которые, жертвуя собой, спасают жизни других людей! – эти слова благодарности прикамским спасателям высказали двое жителей Нижнего Тагила.

Мужчины отправились в путь в Пермский край на снегоходе. Выехали они еще засветло, но не рассчитали количество бензина. И застряли где-то на территории Горнозаводского городского округа.

К этому времени уже стемнело. Тагильцы позвонили по телефону 112. На их поиски выехали спасатели Горнозаводского и Чусовского округов, а также сотрудники полиции.

- Совместными усилиями люди были найдены. Никто не пострадал, все живы здоровы, - сообщили «КП»-Пермь» в краевой службе спасения.

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