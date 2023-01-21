«Ростелеком» может оставить «Пермгорэлектротранс» без связи для управления трамвайным движением

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Пермгорэлектротранс» пожаловался в УФАС на действия «Ростелекома», который отказался продлить на 2023 год договор об оказании услуг связи. И это не означает, что водители трамваев теперь не могут разговаривать по мобильным телефонам.

Благодаря этим услугам «Пермгорэлектротранс» может дистанционно управлять подстанциями с диспетчерского пункта. Если же связь будет отключена, это может привести к отсутствию тока в контактной сети и остановке движения трамваев.

Пермское УФАС начало проверку, нет ли в действиях «Ростелекома» злоупотребления доминирующим положением оператора связи, являющегося монополистом на соответствующем товарном рынке.

В «Ростелекоме» объяснили, что предприятие собирается модернизировать сети связи. Работы будут завершены только в следующем году.

- Сейчас мы изучаем обстоятельства возможного предоставления МУП «Пермгорэлектротранс» услуги «прямой провод» на прежних условиях - прокомментировали ситуацию в пермском филиале «Ростелекома».