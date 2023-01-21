Суд лишил часть пермских депутатов выплат из бюджета

. Фото: архив "КП"

Пермский краевой суд признал недействующей норму регионального закона, по которой муниципальные депутаты, работающие на непостоянной основе, получали регулярные выплаты из бюджета.

Напомним, часть депутатов работают в Думах и Земских собраниях на постоянной основе и за это получают зарплату. Но многие, особенно руководители предприятий, остаются на своей основной работе, совмещая ее с депутатской деятельностью. И депутатская зарплата им не положена. Хотя Закон Пермского края, принятый в 2011 году разрешил выплачивать им субсидии из средств местных бюджетов.

Прокуратура края обратилась в суд, считая, что выплаты, не зависящие от реально понесенных расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, по своей сути являются вознаграждением за выполнение трудовой функции. И противоречат Федеральному закону.

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