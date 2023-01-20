В Пермском районе семья нашла «пищащий пакет»

Щенков спасли прохожие. Фото: Екатерина Красильникова.

Очередной случай жестокости и безответственности произошел на днях в Пермском районе. В поселке Объект КРП (Култаевский район) супруги прогуливалась со своей собакой. Вдруг, услышали визг, в темноте увидели надутый мусорный пакет.

- Мы подошли, открыли, а там 6 щенков, - с ужасом вспоминает Екатерина Красильникова. - Совсем слепые, видно, что недавно родились. Взяли пока себе, выкармливаем. Каждые 2-3 часа они пьют молочко из бутылки, одного щенка пристроили в семью, его забрали, еще 5 щенков осталось. Приюты их не берут, но и себе мы их оставить не можем. Что за порода не понятно, но щенки довольно крупные.

Если у вас есть возможность и желание взять щенка, позвоните по телефону 89091059070.

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