В Перми пять дней назад пропал мужчина

Мужчину ищут с 15 января.

В Перми пропал 48-летний Андрей Толкачев. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой. Известно, он вышел из дома на улице Уфимской в Свердловском районе Перми и исчез.

Приметы Андрея: рост 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, короткие.

Одет: черная шапка, темно-синяя куртка с капюшоном, штаны болоньевые, черные ботинки.

Если у вас есть информация о пропавшем, позвоните по тел.: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС Пермь; 8-912-880-41-60 – волонтеры.

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

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