В Пермском крае предприятие оштрафовали за слив нечистот в реку

В Гремячинске местный водоканал сливал в реку Большая Гремяча нечистоты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Гремячинске местный водоканал сливал в реку Большая Гремяча нечистоты. Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края провела проверку по обращению гражданина, факты нарушений подтвердились.

МУП «Водоканал» сбрасывал неочищенные канализационные сточные воды в реку Большая Гремяча. По результатам исследований, вред, причиненный водному объекту, оценен на сумму свыше 386 тыс. рублей. Кроме этого были найдены и другие нарушения природоохранного законодательства.

Руководителю «Водоконала» выдали представление, но мер по устранению нарушений предпринято не было, тогда было направлено исковое заявление в суд.

- Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщает прокуратура Пермского края.

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

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