Пермяк получил обязательные работы за ночевку в чужом доме

Уголовное дело расследовалось по статье «Незаконное проникновение в жилище. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря сотрудникам полиции и представителям Следственного комитета 60–летняя женщина, жительница Орджоникидзевского района Перми, сейчас спит спокойно и без страха приезжает в свой дом в Новогайвинский микрорайон.

Поселился в чужом доме

Месяц в доме, который перешел женщине по наследству, жил неизвестный. 8 сентября прошлого года, когда пенсионерка приехала навестить дом, увидела выбитое окно. В кухне пахло кашей, электроплитка была горячей.

Родственники приехали на выходные, жарили шашлыки, заколотили окно и увезли хозяйку, наказав ей одной в доме не появляться.

Через два дня женщина приехала и увидела, что доски на окне выбиты. В кухне вновь запах каши, а на полу стоит пустая бутылка. Незваный гость выпил чужое вино. Хозяйка не выдержала, вызвала сотрудников полиции, эксперты сняли отпечатки пальцев.

В следующий раз пенсионерка взяла с собой племянницу, боевую девушку. Когда родственницы приехали, застали у дома грязного мужика с их металлической кроватью. Племянница крикнула: «Это наша кровать!» БОМЖ ответил: «Нет, моя!» и с трофеем убежал. Кровать не мог вынести через забор, сломал три доски.

В доме хозяйка увидела, что отсутствуют две железные кровати. Женщине не было жаль это имущество, оно не представляло ценности. Единственное, о чем потерпевшая просила полицейских, чтобы они поймали и запретили мужчине приходить и жить в доме!

Вину признал

1 октября женщина застала мужика, спящим на диване. На вопрос – зачем ты здесь? Он ответил – мне негде жить.

Впрочем, когда полицейские задержали наглеца, выяснилось, что не такой уж он опустившийся бомж. Оказывается, у него есть сожительница в квартире на Гайве. Пока мужик не пьет и работает дворником, женщина его привечает. Как только он уходит в запой, дама его выгоняет.

- Уголовное дело расследовалось по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица» (ч.1 ст. 139 УК РФ). 45 – летний мужчина нарушил Конституционное право на неприкосновенность жилища. Он вину признал. Ранее не судим, - сообщила «КП» следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Александра Юрьева.

Суд Орджоникидзевского района Перми приговорил «кашевара» к 200 часам обязательных работ.

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