В Перми пасынок зарезал единственного кормильца в семье

Во время ссоры произошла поножовщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убийство единственного кормильца изменило жизнь всех паразитирующих членов семьи. Впрочем, семья для 57-летнего мужчины не была родной. Он, одинокий человек, в 2019 году пришел в однокомнатную квартиру и начал жить с женщиной. «Приданым» тетеньки был ее взрослый сын, сожительница сына и их 20–летний отпрыск – лоботряс. Пять человек жили в однушке в Орджоникидзевском районе и никто не работал, кроме нового члена семьи.

«Не пора ли начать зарабатывать?»

Мужчина - администратор на мини-рынке «Молодежный», человек порядочный, пользовался уважением среди коллег, он, буквально, вез на своих плечах четверых иждивенцев. И долгое время мужик мирился с этим обстоятельством, поскольку чувствовал себя счастливым, ведь он в зрелом возрасте обрел семью!

3 июля 2022 года за столом сидели глава семьи, его сожительница и пара молодых, пасынок со своей половиной. Кормилец, приняв на грудь, начал разговор о том, что не пора ли взрослому 39 – летнему отпрыску слезть с шеи, начать зарабатывать деньги. Разговор перешел в ругань. Мать утащила невестку в туалет, где молодая начала говорить, что не надо на ночь вести провокационные разговоры. Пока женщины беседовали, в кухне произошла трагедия. Пасынок сидел на стуле, отчим стоял перед ним, молодой схватил нож и не глядя ударил мужчину в живот. После злодей пришел к женщинам, матери и сожительнице сказал: «Я его убил!»

Максимальное наказание – 15 лет

В больнице врачи диагностировали у потерпевшего повреждение печени и 12 – перстной кишки. Человека прооперировали. Через два дня мужчина позвонил сожительнице, сказал, чтобы женщина не переживала, что все будет хорошо. Только «хорошо» не наступило, через неделю человек умер. А пасынка арестовали.

- Уголовное дело расследовалось по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Мужчина, 1983 г.р., ранее не судимый, вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд, - сообщила следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Александра Юрьева.

После кровавого события мать – пенсионерка выгнала сноху из дома, сказав, что не собирается ее содержать. Задумался о своей жизни и 20 – летний лодырь, сын обвиняемого. Парень закончил 9 классов, не учился, не работал, у него даже не было свидетельства о рождении и паспорта.

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