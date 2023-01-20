Мужчина устроил дебош в пермском аэропорту

Пермяк так и не улетел в Сочи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Планам 39-летнего жителя Перми 19 января не суждено было исполниться. Мужчина собирался улететь в Сочи, но кроме скандала, он заработал себе еще и штраф. Подробности инцидента рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.

Около 7 часов утра у трапа самолета начался скандал, мужчина был недоволен образовавшейся очередью. В ход посыпались брань и оскорбления. Командир самолета решил не брать буйного пассажира в полет и отказал ему в перелете.

- Транспортные полицейские доставили правонарушителя в Линейное отделение полиции в аэропорту Перми, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Про мужчину известно, что он ранее судим, официально нигде не работает. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Ему грозит назначение штрафа.

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

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