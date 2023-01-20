Фото: Администрация Перми.

Расширенное заседание Правления Союза российских городов в Перми стало экспертной площадкой для обмена опытом муниципального управления в масштабах всей страны.

В ходе заседания руководители различных муниципалитетов представили доклады о проектах модернизации городской коммунальной инфраструктуры, о транспортно-логистическом каркасе городов как ключевом факторе качества жизни, разработке и реализации программы создания в городах аллей Героев России, подготовке и реализации проектов на объектах городского хозяйства в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», перспективах развития концессионных соглашений в социальной сфере.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в приветственном слове к участникам заседания подчеркнул, что Пермь в 2023 году отмечает 300-летие, поэтому для столицы Прикамья особенно важно принять представительную делегацию из руководителей наиболее крупных и развитых городов России. Это возможность на практических примерах показать все те преобразования, произошли в городе к юбилейной дате.

– Последние несколько лет мы с коллегами из администрации Перми готовимся к юбилею столицы Прикамья. Была проведена масштабная реконструкция общественных пространств, большое внимание уделяли сохранению архитектурного наследия, развитию общественного транспорта. Мы готовы делиться своими наработками и перенимать опыт других городов. Благодарю всех, что нашли время и приехали в Пермь. Приглашаю всех принять участие в программе юбилейных мероприятий. В этом году в столице Пермского края пройдет целый ряд событий всероссийского масштаба – это и «Российская студенческая весна», и международный форум «Россия – спортивная держава», и Кубок России по полумарафону в рамках масштабного Пермского марафона, – отметил Дмитрий Махонин.

По словам президента Союза российских городов, главы Тюмени Руслана Кухарука, Пермь была выбрана в качестве площадки для обмена опытом, поскольку она является активным участником этого объединения, а также муниципалитетом, который сегодня активно развивается.

– Пермь показывает лучшие муниципальные практики по многим направлениям. Это строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, развитие общественного транспорта. Сегодня Пермь по этим показателям занимает передовые позиции в стране. Уверен, что коллеги, которые принимают участие в работе Правления, узнали много полезной информации, особенно это касается тех докладов, которые демонстрировали практику крупнейших городов страны, – говорит Руслан Кухарук.

Глава Перми Алексей Дёмкин рассказал своим коллегам о планах муниципалитета по модернизации трамвайной сети с привлечением средств инвестора. Пермь вошла в список 10 городских агломераций, в которых при поддержке федерального бюджета запущены процессы обновления электротранспорта. В рамках нового проекта Правительства РФ и корпорации ВЭБ.РФ по модернизации сетей городского наземного электрического транспорта заключено концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети. Оно предусматривает реконструкцию 35 км трамвайных путей и 7 тяговых подстанций, реконструкцию трамвайного депо «Балатово» и поставку 44 трамвайных вагонов. Реализация инвестиционной стадии проекта запланирована в три этапа на 2023-2025 годы.

Алексей Дёмкин особо отметил, что в последние годы город заявил о себе как о динамично развивающемся в масштабах всей России миллионнике. У Перми есть полезный для других городов страны опыт в самых разных сферах – это развитие транспорта, парковочная политика, практики озеленения, муниципально-частное партнёрство, высокий уровень школьного образования, проекты в сфере культуры.

В рамках расширенного заседания Правления Союза российских городов его участникам предстоит посетит ряд объектов, обновленных или построенных к 300-летию Перми. Пермяки познакомят со строительством сцены Пермского театра юного зрителя, новым корпусом гимназии №17, городским Дворцом молодежи, а также главным местом притяжения горожан и гостей Перми – эспланадой.

- В современных условиях всем российским мегаполисам необходимо выстраивать устойчивые деловые и социальные связи. Обмен опытом, информационная открытость мотивирует городские власти развивать свои территории, делать их более удобными и современными для жителей. Благодарю Правление Союза российских городов за доверие и организационную помощь при проведении заседания, – обращаясь к участникам заседания подчеркнул глава Перми.

Союз российских городов был создан 13 марта 1991 года для содействия становления и развития местного самоуправления в России. В объединение входят 86 муниципальных образований страны, 69 из них являются центрами субъектов РФ.

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