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НовостиОбщество20 января 2023 11:49

В МЧС предупредили о гололеде и изморози в Прикамье 21 января

Повысится риск ДТП и аварий на системах ЖКХ
Лела Минадзе

Фото: Василий Вахрин

С 20 по 21 января ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ожидается гололед и наслоения изморози. Из-за этого возможны ДТП, аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, обрывы линий электропередачи. Кроме того, есть риск схода с крыш снега и льда.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам советуют не стоять рядом с деревьями и электропроводами. Проходя вдоль зданий или заходя внутрь, следует убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

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