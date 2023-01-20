В МЧС предупредили о гололеде и изморози в Прикамье 21 января

Фото: Василий Вахрин

С 20 по 21 января ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ожидается гололед и наслоения изморози. Из-за этого возможны ДТП, аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, обрывы линий электропередачи. Кроме того, есть риск схода с крыш снега и льда.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам советуют не стоять рядом с деревьями и электропроводами. Проходя вдоль зданий или заходя внутрь, следует убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

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