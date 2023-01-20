Сотрудники Сбербанка в Перми согласились стать донорами костного мозга

Фото: Сбер

В Пермском отделении прошла акция, в которой представители фонда «Дедморозим» рассказали сотрудникам Сбера о костном мозге, донорстве и регистрах.

После лекции потенциальными донорами костного мозга решили стать более 50 сотрудников – они заполнили все необходимые документы и сдали биологический материал (буккальный эпителий с обратной стороны щеки). Каждый, подавший заявку на донорство, будет оставаться в регистре до наступления 55-летнего возраста. Волонтера, чей HLA-фенотип совпадет с биологическими параметрами конкретного больного — «генетического близнеца», пригласят в центр заготовки кроветворных стволовых клеток в Санкт-Петербург.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«К сожалению, далеко не все больные встречают подходящего донора, так как вероятность этого всего один к десяти тысячам, поэтому особенно важно, чтобы в регистре было как можно больше людей. Наши сотрудники присоединились к акции фонда "Дедморозим" и Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, чтобы рассказать коллегам о том, как один простой шаг может спасти чью-то жизнь».

Марина Коровникова, координатор донорских акций проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим»:

«Акция действительно получилась волшебной и очень многочисленной! На смену одним сотрудникам приходили следующие, чтобы сдать образцы, заполнить документы и вступить в регистр. Многие говорили о том, что мало знали о донорстве костного мозга, и поэтому было много страхов. Во время акции страхи удалось развеять, и появилась готовность спасти чью-то жизнь».

Заявку на вступление в регистр доноров костного мозга может подать любой желающий: для этого достаточно любым удобным для вас способом передать свои данные и биологические образцы в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. В Прикамье наиболее удобный способ – прийти в лаборатории «МедЛабЭкспресс» или связаться с координаторами проекта в фонде «Дедморозим».