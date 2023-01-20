Дмитрий Махонин попробовал молоко агропредприятия «Кыласовское»

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках первого рабочего визита 2023 года посетил агропредприятие «Кыласовское» в Кунгурском округе. Он познакомился с ассортиментом выпускаемой продукции, проблемами в организации производства.

О работе предприятия главе региона рассказал его учредитель Михаил Носов. В сутки агропредприятие производит до восьми тонн продукции из сырого молока. Готовая продукция затем поступает на переработку в Юговской комбинат молочных продуктов.

Предприятие каждый год получает поддержку из бюджета Пермского края. Она идет на закупку скота, кормов, возмещение затрат на создание новых производств. Это помогает развиваться агропредприятию дальше. В планах стоит строительство фермы на 1500 голов. Сейчас ведутся проектные работы, стройку хотят начать следующей весной, она продлится год. После запуска фермы производство молока вырастет с 8 до 30 тонн в сутки.

В настоящее время в «Кылосовском» после модернизации запустили роботизированную молочно-товарную ферму на 300 голов.

Михаил Носов рассказал главе региона о существующих проблемах. Речь шла о дефиците квалифицированных кадров: предприятию нужны зоотехники, ветеринары, животноводы и другие специалисты.

По итогам поездки Дмитрий Махонин дал поручение региональным минобру и минагро проработать вопрос по обеспечению карами агропредприятия, выстроить работу с Кунгурским сельскохозяйственным колледжем, а также привлекать к работе студентов.

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