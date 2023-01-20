В Прикамье пьяный мужчина ударил дочь охотничьим ножом в живот

Фото: Виктор Гусейнов

В Верещагино 55-летний местный житель чуть не убил родную дочь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В конце октября прошлого года мужчина выпивал дома спиртное. Жена упрекнула его в этом, в результате чего разгорелся скандал. Во время ссоры супруг схватил женщину за волосы. Не выдержав, дочь вмешалась в конфликт.

В порыве гнева отец переключился на девушку, вышел в прихожую, достал из куртки охотничий нож и ударил ее в живот. Пострадавшей потребовалось срочная госпитализация.

Полицейские задержали мужчину. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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