Пять причин купить квартиру в доме от ПЗСП на улице Докучаева, 23

Фото: ПЗСП

Совсем скоро, в течение первого квартала 2023 года, будет сдана в эксплуатацию первая очередь дома на ул. Докучаева, 23. Объект строится по индивидуальному проекту, а его характеристики и расположение делают дом комфортным и престижным местом для жизни. Есть несколько важных причин рассмотреть покупку квартиры именно здесь.

Причина 1: Прекрасное расположение дома

Дом находится в микрорайоне Пролетарский, который по праву считается одним из самых развитых, удобных и красивых районов Перми. В шаговой доступности – всё, что нужно для жизни: детсады, школы, торговые центры, остановки общественного транспорта. До центра города – 15 минут по выделенной полосе для автобусов. При этом сразу за домом – сосновый бор, где можно гулять, заниматься спортом, отдыхать всей семьёй и с друзьями.

Причина 2: Инновационные технологии

Индивидуальный проект дома создан благодаря инновационной технологии BAUM. Проект учитывает все особенности расположения дома, требования эргономики и комфорта, в нём использованы широкие возможности для создания привлекательного внешнего вида домов и внутренней планировки. Технология BAUM позволяет делать каждый дом уникальным, не похожим на другие по внешнему виду и внутренней планировке.

Причина 3: Высокий уровень комфорта

Комфорт начинается прямо со входа в дизайнерские холлы дома с уровня земли. От тротуара до лифта можно пройти с коляской или велосипедом по ровному полу. В каждом подъезде есть помещение для хранения колясок и велосипедов, и их не нужно везти с собой в квартиру. Квартиры светлые и просторные, благодаря большим окнам и увеличенной до 2,74м высоте потолка. Это даёт потрясающий эффект в ощущении светлого пространства. На первых этажах со стороны улицы - магазины и офисы, что значительно экономит время на повседневные дела.

Причина 4: Разнообразие планировок квартир

В доме есть как небольшие квартиры-студии по цене от 3,3 млн руб., так и просторные трёхкомнатные квартиры площадью свыше 112 кв. м. Поэтому найти свой вариант может любая семья. Вне зависимости от площади и планировки каждая квартира сдаётся готовой к чистовой отделке: ровные стены и полы, готовые к нанесению финишных покрытий, установлены радиаторы и качественная входная металлическая дверь. По желанию покупателя отделка квартиры может быть выполнена полностью.

Причина 5: Уютный и безопасный двор

В просторном дворе – высокий уровень благоустройства. Во дворе дома каждый найдет для себя развлечение: спортивная площадка, детский игровой комплекс и зона отдыха. Вокруг дома, а также в холлах и лифтах, установлено видеонаблюдение. Смотреть картинку с камер можно онлайн через сайт или мобильное приложение, также у каждого жителя есть доступ к архивам записей. Открыть дверь подъезда можно не только ключом, но и со смартфона. Сразу при заселении в каждой квартире работает видеодомофон с системой распознавания лиц FaceID, которая узнает вас и членов вашей семьи, и вы можете быть уверены, что чужие люди в подъезд не попадут.

Наконец, есть и ещё одна причина. Квартиры в этом доме пользуются большим спросом, с каждым днём их остаётся всё меньше. Поэтому с выбором стоит поспешить!Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте https://is.gd/EsIUfF

Застройщик: ООО «Спецстрой Докучаева,23». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/