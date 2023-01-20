Основные тренды цифровизации бизнеса

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Цифровая трансформация как сервис (DTaaS) – это комплексное решение по изменению бизнес-модели и процессов, подразумевающее создание новых продуктов или услуг с использованием передовых решений. Сегодня плоды этой трансформации стали неотъемлемой частью нашей жизни: онлайн-платформы, облачные решения, искусственный интеллект, импортозамещение программного обеспечения и многое другое – уже никого не удивить онлайн-магазинами, оплатой счетов по QR или удаленным рабочим местом. И от того, какие сферы следующими пересядут на «цифровые рельсы» будет зависеть наш образ жизни в ближайшем будущем.

Согласно данным Сбера, бизнесмены Прикамья активнее всего интересуется облачными решениями, особенно в сфере электронного документооборота. Перевод ключевых бизнес-процессов в цифру позволяет существенно повысить оперативность принятия управленческих и кадровых решений. При этом в 2022 на безбумажный документооборот переходили как небольшие компании, так и крупнейшие компании региона.

«Цифровая трансформация бизнеса в Пермском крае продолжает набирать обороты. Мы уже сформировали обширную библиотеку цифровых сервисов и постоянно работаем над ее улучшением, предоставляя нашим клиентам лучшие решения, учитывающие специфику бизнеса», - говорит Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.

Сегодня каждое предприятие Прикамья может как проводить цифровую трансформацию вместе со Сбером, так и получить его экспертизу. А благодаря партнерской программе, компаниям региона открыт через Сбер доступ к лучшим разработчикам и интеграторам на рынке.