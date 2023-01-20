Основатель и начальник Пермского кадетского училища Росгвардии покинул должность

Фото: Пермское кадетское училище Росгвардии

Сергей Каменев покинул должность начальника Пермского президентского кадетского училища войск национальной гвардии имени героя России Кузьмина. Сейчас он вышел на пенсию, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Руководителем образовательного учреждения Сергей Каменев был с 1996 года и стоял у его истоков. По его инициативе был создан лицей милиции при ГУВД по Пермскому краю. После он стал школой-интернатом «Лицей полиции», а затем — кадетским корпусом.

После ухода Сергея Каменева училище возглавил Евгений Каныгин. Ранее он работал в управлении образования главного управления кадров Росгвардии.

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