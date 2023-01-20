В чемпионате России «Пермские медведи» победили в Уфе «Акбузат»

Фото: ГК "ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ" / ВКонтакте

Гандболисты «Пермских медведей» одержали в Уфе уверенную победу над «Акбузатом» со счетом 30:27 (16:13). Пермяки продолжают занимать четвертое место в регулярном чемпионата России по гандболу сезона 2022-2023 и не отпускают в отрыв лидирующую тройку команд.

В этом матче самыми результативными в составе «Пермских медведей» стали Богданов (6 мячей) и Калугин (4). В «Акбузате» местных болельщиков точными бросками порадовали: Мишин (5), Василенко, Князев и Трушин (все – по четыре забитых мяча).

В следующем матче «Пермские медведи» 24 января в СК им. Сухарева будут принимать «Динамо» из Астрахани, занимающего девятое место в турнирной таблице розыгрыша (0+). До завершения регулярного чемпионата командам осталось провести по восемь матчей.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru