Фото: Инвестиционный портал Пермского края.

Пермский край один из лидеров по производству крепкого алкоголя в России. Далеко за пределами региона известны пермские марки водки, джина, настоек, бальзамов и коньяка. В ближайшее время пермяки освоят выпуск виски.

По сообщению Инвестиционного портала Пермского края, среди лидеров по производству коньяка в стране является компания «Бастион» из Перми, входящая в холдинг BELUGA GROUP. Она выпускает несколько сортов коньяка с выдержкой от 3 до 5 лет. По итогам 2022 года пермская компания выпустила свыше 1,5 млн декалитров алкогольной продукции и вошла в топ-3 производителей коньяка России.

Генеральный директор АО «Бастион» Алексей Костин сообщил, что добиться таких весомых результатов позволила грамотная инвестиционная работа, в рамках которой был построен новый корпус предприятия. Новые производственные мощности позволили увеличить выпуск алкоголя с пермской маркой на 30%. В новых резервуарах коньяк может вызревать до 8 лет.

В ближайшее время пермяки порадуют выпуском классического виски из солодовых и зерновых дистиллятов, его производство было освоено в «Бастионе». В перспективе пермская компания запустит отдельное предприятие по производству популярного алкогольного напитка. Инвестиционный проект поддержали краевые власти и внесли в список приоритетных.

Завод «Бастион» (прежнее название - Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО») начал работу в 1942 году на базе эвакуированного из Ленинграда винного производства. В настоящее время ассортимент пермского предприятия насчитывает 25 наименований крепкой алкогольной продукции. Ранее

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