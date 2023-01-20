В Перми среди школьников выявили случаи смертельно опасной токсикомании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В администрации Дзержинского района сообщили о двух случаях сниффинга среди школьников. Отмечается, что эти подростки считаются «успешными учениками». Сейчас с ними работает комиссия по делам несовершеннолетних.
Сниффинг — это вид токсикомании. Зачастую это бывают пары дезодорантов или других ароматизаторов, которые вдыхают прямо из баллона или после распыления на шарф или в пакет.
Смертельно опасно даже одно вдыхание токсичного газа. Оно может привести к удушью, параличу дыхательного центра в мозге, токсическому отеку головного мозга, отеку легких и внезапной остановке сердца.
В школах района провели углубленную диагностику среди учеников с 6 по 10 классы. При выявлении случаев токсикомании просят обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних для последующего оказания детям своевременной помощи.
Особенно внимательными просят быть родителей. Их призывают обращать внимание на резкие посторонние запахи.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65