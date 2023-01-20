Сбер в Прикамье помогает предпринимателям открывать свой бизнес

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В Сбербанке юридическое оформление и запуск предприятий – «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС) – является одним из наиболее динамично-развивающихся направлений.

В 2022 году с его помощью с одновременным открытием счёта в Пермском крае зарегистрировались более двух тысяч предпринимателей.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Наш сервис является уникальным, поэтому пользуется популярностью среди пермских предпринимателей. С его помощью возможно открыть свой бизнес буквально «под ключ» за один визит к партнеру, без посещения налоговой, а также офиса банка с целью открытия расчетного счета. Более того он избавил предпринимателей от лишних затрат, например, на нотариуса и т. д.»

Для клиентов банка сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит либо в банк, либо в офис партнёра. При этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счёта не взимаются.

Сотрудники банка и партнёры оказывают помощь заявителям в оформлении и отправке документов в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется уже дистанционно, без повторного визита предпринимателя в банк. Сервис предоставляется в офисах Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов и в офисах партнёров банка.