Автостоянки в Перми хотят привести к единому стилю

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Перми сообщили о планах по благоустройству всех автостоянок города. Их приведут к единому стилю согласно новым требованиям. К работам уже приступили, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Всего в городе около 100 стоянок. Из них 89 уже получили допсоглашение. Оформить стоянки с учетом единых требований намерены к началу лета. У владельцев стоянок, которые откажутся от этого, власти смогут изымать участки и передавать их новым арендаторам.

По новым правилам на всех автостоянках должны быть одинаковые посты охраны. Также установят ограждения, осветительное и информационное оборудование, места накопления отходов и санузел. Везде должна появиться линия разметки.

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