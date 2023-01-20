Фото: Единая лига ВТБ / vtb-league.com

В Единой лиге ВТБ близится к завершению первый этап регулярного чемпионата сезона 2022-2023. В его рамках большинству команд осталось провести по одному матчу.

В Перми 19 января «Парма-Пари» и красноярский «Енисей» в числе первых завершили вторую часть розыгрыша. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 88:75 (22:17, 27:15, 18:22, 21:21). В составах команд лучшими стали: «Парма-Пари» - Онгвае (25 очков), Роберсон (16), Походяев (12), Риз (11); «Енисей» - Уорнер (27), Белянков и Ханна (оба – по 10).

После победного матча главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин заявил, что его команда в первой половине матча и заключительной четверти показали ту игру в защите, которую хочется видеть.

«Когда все играют синхронно, двигают мяч, контролируют подборы, перекрывают снайперов и показывают свою энергию и самоотдачу. В сегодняшнем матче самоотверженность у парней была на высоте. Это та командная игра, к которой мы идем. Все впереди, наша задача — попасть плей-офф с высшего места и бороться дальше», - озвучил дальнейшие цели Евгений Пашутин.

По итогам первого этапа «регулярки» Единой лиги ВТБ команды разобьют на две группы. В первой в двухкруговом турнире будут играть шесть первых команд, во второй – занявшие 7-12-е места. «Парма-Пари» завершила первый этап на восьмом месте. Впереди ее ждут встречи с «Самарой», «Автодором», «Енисеем», «Астаной» и «Минском».

Второй этап «Парма-Пари» начнет 3 февраля в Самаре против местных горожан (0+). По его итогам станет известно, войдут ли пермяки в плей-офф элитного дивизиона России.

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