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НовостиОбщество20 января 2023 4:14

Замминистра природы в Пермском крае назначен Дмитрий Полшведкин

До этого он работал в природоохранных структурах Республики Коми
Лела Минадзе
Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С 12 января к исполнению должностных обязанностей приступил заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Полшведкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый замминистра будет курировать направление, касающееся защиты окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий. До назначения на эту должность он возглавлял ГБУ «Территориальный фонд информации Республики Коми» с 2014 по 2022 год.

Ранее замминистра природы был Владимир Маковей. Эту должность он занимал с 1992 года. В этом году вышел на пенсию.

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