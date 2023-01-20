В Прикамье ввели госконтроль за состоянием аттракционов

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Депутаты краевого парламента 19 января поддержали законопроект о госконтроле состояния аттракционов в парках региона. Об этом сообщает Business class.

На федеральном уровне такого закона нет. При этом региональный законопроект установит контроль деятельности аттракционов. Технические требования безопасности установлены Правительством РФ в соответствии с техрегламентом Евразийского экономического союза.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих отметил, что ежегодно на аттракционах происходят десятки несчастных случаев с детьми и взрослыми. К ним могут привести несоблюдение правил безопасности и халатное отношение владельцев к эксплуатации техники. Принятый закон обеспечит госконтроль. Благодаря нему недобросовестных владельцев смогут привлекать к ответственности.

Скоро будет назван орган, который будет контролировать состояние аттракционов.

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